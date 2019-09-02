В Москве открыли памятную доску первому начальнику Института военных переводчиков Биязи

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов открыл в День знаний в Военном университете мемориальную доску первому начальнику Военного института иностранных языков генерал-лейтенанту Николаю Биязи.

"Наши курсанты - военные переводчики должны стремится повторить хотя бы в малой толике деяния Николая Николаевича при том, что о многих из его дел рассказывать до сих пор нельзя. Я убежден, что они на это способны", - сказал замминистра.

Николай Николаевич Биязи родился в 1893 году в семье потомков итальянских переселенцев. Во время Первой мировой войны был награжден за храбрость солдатским Георгиевским крестом. В 1916 году направлен в Павловскую военную школу на курсы краткосрочной подготовки, после окончания которой получил чин подпоручика. Во время Гражданской войны был начальником охраны железных дорог Кавказского фронта.

В 1928 году окончил Восточный факультет Военной академии РККА имени Фрунзе. В 1936-1938 годах занимал пост военного атташе в Италии. В 1940 году возглавил созданный в том же году Военный институт иностранных языков и находился на этой должности до июля 1942 года.

В 1943 году в должности заместителя командующего Закавказским фронтом занимался подготовкой специальных ударных отрядов из альпинистов и лыжников для действий против альпийских стрелков горно-пехотной дивизии вермахта. В 1944 году вторично возглавил Военный институт иностранных языков и руководил им до 1947 года. Скончался в 1973 году.

В 2019 году Военный университет, в состав которого в свое время вошел Военный институт иностранных языков, отмечает 100-летие со дня образования.