ЦОДД сообщил, что пробки вернулись на дороги Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Привычные для осени транспортные заторы снова наблюдаются на дорогах Москвы. Об этом говорится в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Автомобилисты вернулись в Москву после летних каникул. На прошлой неделе было зафиксировано резкое увеличение количества автомобилей в городе. Самый большой прирост пришелся на Симферопольское (Варшавское) шоссе. Интенсивность движения здесь увеличилась на 11%", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ЦОДД ТАСС сообщали, что с 26 августа трафик в городе вырастет на 15-17% в связи с окончанием периодов отпусков и началом учебного года. Это примерно на 100-125 тыс. машин больше в абсолютных значениях. В организации также прогнозировали локальные затруднения у крупных торговых центров и детских магазинов. Движение стабилизируется на нормальном для осени уровне со 2 сентября, отмечали в ЦОДД.