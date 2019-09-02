{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦОДД сообщил, что пробки вернулись на дороги Москвы

Интенсивность движения на Симферопольском (Варшавском) шоссе увеличилась на 11%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Привычные для осени транспортные заторы снова наблюдаются на дорогах Москвы. Об этом говорится в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Автомобилисты вернулись в Москву после летних каникул. На прошлой неделе было зафиксировано резкое увеличение количества автомобилей в городе. Самый большой прирост пришелся на Симферопольское (Варшавское) шоссе. Интенсивность движения здесь увеличилась на 11%", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ЦОДД ТАСС сообщали, что с 26 августа трафик в городе вырастет на 15-17% в связи с окончанием периодов отпусков и началом учебного года. Это примерно на 100-125 тыс. машин больше в абсолютных значениях. В организации также прогнозировали локальные затруднения у крупных торговых центров и детских магазинов. Движение стабилизируется на нормальном для осени уровне со 2 сентября, отмечали в ЦОДД. 

Теги
Россия
Дело об административном правонарушении возбудили после акции 31 августа в центре Москвы
По данным МВД, в несанкционированной акции приняли участие около 750 человек
Читать полностью