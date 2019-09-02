Посвященная машиностроительному комплексу Москвы фотовыставка открылась в центре столицы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная машиностроительному комплексу Москвы, открылась в понедельник на Никитском бульваре. В экспозицию под открытым небом вошли фотографии 14 ведущих столичных предприятий машиностроительной и автомобилестроительной отраслей, сообщила пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В рамках выставки представлены более трех десятков фоторабот, рассказывающих о производстве грузоподъемного, автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, а также комплектующих для техники различного назначения. Выставка будет работать до 30 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспозицию вошли фотографии производственных цехов Московского машиностроительного производственного объединения "Авангард", "Карачаровского механического завода", "Объединенной авиадвигателестроительной корпорации", завода "Рено Россия", московского тормозного завода "Трансмаш" и других.

"Сегодня в Москве работают более семидесяти машино- и автомобилестроительных предприятий, которые проектируют и собирают пожарные машины, железнодорожные вагоны, лифты, станки и многое другое. В общей сложности в отрасли занято 69750 тысяч человек. Цель нашего фотопроекта - рассказать о московской промышленности и современных технологиях производства. Например, сегодня изготовить одну легковую машину "с нуля" можно всего за 25 часов, а производство современного лифта занимает 10 дней", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.