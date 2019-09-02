В Москве инспекторы изъяли у уличных фотографов трех сов, занесенных в Красную книгу

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды природопользования Москвы изъяли у уличных фотографов на Кузнечном мосту трех сов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента.

"В ходе проверки, проведенной инспекторами департамента природопользования Москвы после ряда обращений граждан, были изъяты три совы-неясыти у уличных фотографов на улице Кузнецкий мост. Напомним, совы-неясыти занесены в Красную книгу России. Документов на птиц фотографы не предоставили. Возбуждено дело по ст. 8.35 "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений" КоАП РФ, проводится административное расследование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время совы находятся в центре передержки животных.

Ранее председатель московского парламента Алексей Шапошников сообщил ТАСС о планах Мосгордумы обсудить законодательную инициативу о наказании за организацию и проведение фотосессий с дикими животными.

Закон об ответственном обращении с животными был принят в декабре 2018 года. Он устанавливает, что владелец животного, который хочет отказаться от его содержания, обязан передать его новому владельцу или в приют. Закон не допускает использования домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством. Вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными, а также призывы к таким действиям.