Активиста Ляскина и журналиста Азара задержали после акции 31 августа в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Активист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин задержан после того, как принял участие в акции 31 августа в Москве. Его доставили в ОВД "Мещанский". Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.

"Ляскин задержан. Он доставлен в ОВД "Мещанский". Вероятно, это связано с его участием в акции 31 августа", - сказала она.

Кроме Ляскина полицейские задержали еще одного участника акции журналиста "Новой газеты" Илью Азара. "Его доставили в ОВД "Красносельский", вероятно, оставят на ночь там", - сказала ТАСС его адвокат Татьяна Молоканова.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что в отношении журналиста составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 ("Повторное Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), ему грозит до 30 суток ареста.

Ранее сообщалось, что по факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции столичная полиция возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

По этому делу проводится административное расследование. В минувшие выходные в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным столичного ГУ МВД, в ней приняли участие около 750 человек.