Московская "Новая опера" анонсировала в предстоящем сезоне оперные и кадровые премьеры

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Московский театр "Новая опера" планирует представить в новом сезоне две премьеры, сообщил на состоявшейся в понедельник пресс-конференции его директор Дмитрий Сибирцев. Это оперы "Продавец игрушек" Алексея Шелыгина и "Стиффелио" Джузеппе Верди.

Мировая премьера "Продавца игрушек" пройдет на сцене "Новой оперы" 23-24 ноября. Это совершенно новое произведение, написанное по заказу театра, рассказал журналистам его режиссер, заведующий режиссерско-постановочной частью Алексей Вэйро. Либретто на основе романа "Продавец игрушек" Виктора Добросоцкого написал Кирилл Крастошевский, а музыку к опере сочинил композитор Алексей Шелыгин. Вэйро отметил, что поначалу оперы в полном формате не существовало, руководству театра были показаны в рабочем порядке лишь нескольких сцен, и лишь после этого было принято решение продолжить работу над произведением.

"Очень часто мы встречаемся с ситуацией, когда опера уже готова, и ее ставит режиссер. Здесь же было иначе. Конечно, мы идем на риск: никто не знает, как все получится. С другой стороны, у нас полностью развязаны руки. Так или иначе, работа над постановкой началась, уже идет выучка материала солистами, хором, оркестром. Да, мы рискуем идти по чужим стопам. В одноименной книге и фильме было так, что волшебное стекло, которое придумывает герой, так меняет персонажей, что они все становятся хорошими. Но нельзя сделать так в России, чтобы все вдруг стали хорошими. "Насилия счастьем" у нас в постановке не будет", - пояснил Вэйро.

Серьезная кадровая ротация

Сибирцев рассказал о новых кадровых назначениях, с которыми "Новая опера" входит в свой 29-й сезон, подчеркнув при этом, что приглашенные солисты "серьезно усилят труппу". Среди "новобранцев" он выделил солиста Мариинского театра и параллельно Новосибирского театра оперы и балета Павла Янковского, солистов Пермского академического театра оперы и балета им. Чайковского Зарину Абаеву, Константина Сучкова и Бориса Рудака, а также перешедшего из Большого театра Станислава Мостового.

Труппу пополнят также трое совсем молодых солистов - Ксения Нестеренко из Саратовского театра, завоевавшая в 2017 году гран-при телевизионного конкурса "Большая опера", а также сопрано Валерия Бушуева и Екатерина Мирзоянц. "У нас не идеальная труппа, и мы прекрасно понимаем, что и как можно в ней усилить. Лирический тенор, лирико-драматическое сопрано - по таким позициям, например, остается потребность. В этом сезоне качество приходящих к нам солистов существенно превышает качество ушедших", - сообщил Сибирцев.

Он выразил надежду на то, что новые солисты окажут благотворное влияние и на тех коллег, которые давно поют в "Новой опере", отметив, что право работать в этом театре "нужно постоянно доказывать". По его словам, кадровое усиление производится совершенно продуманно и осознанно уже за год до наступления двойного юбилея: 30-летия театра и 75-летия его создателя Евгения Колобова, который будет отмечаться в сезоне 2020-2021 годов.

Главное кадровое усиление

Самым главным кадровым приобретением театра Сибирцев назвал приход в "Новую оперу" на вакансию главного дирижера народного артиста Республики Молдова Александра Самоилэ, многолетнего в прошлом главного дирижера и художественного руководителя Национальной оперы Республики Молдова, а также Одесского национального академического театра оперы и балета, осуществившего свыше 100 постановок во многих театрах мира.

Позиция главного дирижера в "Новой опере", пояснил Сибирцев, много лет оставалась вакантной, несмотря на то, что все это время в театре был главный приглашенный дирижер Ян Латам-Кёниг, который таковым и останется на обозримое будущее.

Принявший участие в пресс-конференции Самоилэ отметил, что начал сотрудничать с "Новой оперой" в 2013 году, когда осуществил музыкальное руководство постановкой "Пиковой дамы" Петра Чайковского. Позднее дирижировал постановками "Набукко" и "Травиатта", принимал участие в ряде концертных представлений. Как сообщил Самоилэ ТАСС, он близко знал и сотрудничал с 1980-х годов Колобовым, с которым учился в Уральской консерватории.

Самоилэ станет за дирижерский пульт 3 сентября, когда театр покажет "Набукко" Верди. А со второй половины нового сезона он приступит к работе над постановкой "Стиффелио" - достаточно редко исполняемой оперы Верди, премьерный показ концертной версии которой состоится в традиционный фестиваль "Крещенская неделя" в январе 2020 года.

Работа над полномасштабной постановкой "Стиффелио", по словам Сибирцева, начнется сразу после "Крещенской недели". Режиссером постановки будет Екатерина Одегова, художником - Этель Иошпа, а музыкальным руководителем - Самоилэ. Премьера полномасштабной версии оперы пока планируется под занавес нового сезона, хотя не исключено, что она сдвинется на начало следующего, 30-го сезона, уточнил Сибирцев.