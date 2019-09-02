Любовь Соболь задержали после участия в акции 31 августа

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь задержали сотрудники полиции. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Иван Сустин.

"Соболь задержали, предположительно это связано с ее участием в акции 31 августа. Ориентировочно ее везут в отдел полиции Троицка",- сказал он.

Ранее сообщалось, что по факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции столичная полиция возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

По этому делу проводится административное расследование. В минувшие выходные в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным столичного ГУ МВД, в ней приняли участие около 750 человек.