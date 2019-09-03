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В Москве ожидается теплая погода

Воздух прогреется до 25 градусов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Теплая и сухая погода с температурой до плюс 25 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс девяти градусов.

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