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В 80 московских музеях пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города

В специальную программу к 872-летию города вошли пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пешеходные экскурсии, лекции и поэтические спектакли пройдут в московских музеях в период празднования Дня города в Москве 7 и 8 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В День города, 7 и 8 сентября, музеи Департамента культуры Москвы будут работать бесплатно. Праздничные мероприятия, концерты и выставки пройдут на 80 площадках. В специальную программу к 872-летию Москвы вошли пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы", - говорится в сообщении.

В частности, 7 сентября в музее-заповеднике "Царицыно" выступит симфонический оркестр имени С. В. Рахманинова и солисты Большого театра, а 8 сентября можно будет услышать джазовый ансамбль. В галерее Александра Шилова 8 сентября состоится лекция "Потерянный образ Москвы": гости узнают о работах русских художников, где изображены здания, не сохранившиеся до сегодняшнего дня. Мемориальный музей А. Н. Скрябина планирует провести концерты классической музыки, пешеходную экскурсию, поэтический спектакль.

Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. Открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ, одной из главных площадок празднования будет Тверская улица, которая станет пешеходной.

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