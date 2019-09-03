В московском метро появилась новая сеть Wi-Fi, исключающая сторонние кибератаки

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Новая закрытая сеть Wi-Fi MT с защитой от возможных сторонних фишинговых атак заработала в Московском метрополитене. По аналогии с ныне действующей сетью она останется для пользователей бесплатной при условии просмотра рекламных роликов, сообщил во вторник ТАСС гендиректор компании-оператора интернет-пространства в подземке "Максимателеком" Борис Вольпе.

"Мы понимаем потребность пользователей в безопасном подключении к публичным сетям. Сеть МТ развернута по технологии Hotspot 2.0 с защитой от автоматического подключения к фишинговым точкам. Кроме того, в набор технологий Hotspot 2.0 входит шифрование радиочасти сети. Таким образом пользователь защищен от перехвата трафика между точкой доступа и клиентским устройством", - сказал собеседник агентства.

При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть два идентификатора (SSID): MT и MT_FREE. "Чтобы подключиться к сети MT, пользователь должен установить на устройство доверенный профиль, выпущенный "Максимателеком". Установка профиля сейчас доступна пользователям мобильных iOS-устройств через специальный лендинг (https://wi-fi.ru/hotspot/). Планируется, что в ближайшее время возможность установки профиля появится и у владельцев Android-устройств через приложение MT_FREE", - пояснили в пресс-службе компании.

Бесплатное подключение к сети MT будет таким же, как к сети MT_FREE - с просмотром рекламы. Для владельцев премиального пакета (услуга "Как дома") просмотр рекламы не потребуется.

Бесплатная сеть Wi-Fi доступна в поездах всех линий Московского метрополитена с декабря 2014 года. Высокоскоростной беспроводной доступ в интернет - совместный проект департамента транспорта, Московского метрополитена и компании "Максимателеком".