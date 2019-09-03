Рэпер Xzibit выступит на бесплатном концерте в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Американский рэпер Xzibit станет хэдлайнером бесплатного концерта, который пройдет 7 сентября на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В понедельник стартовала финальная неделя масштабного фестиваля уличной культуры "Ритм моего города" - время объявить имя хэдлайнера грандиозного концерта в день его закрытия. Им станет звезда с мировым именем - рэпер, актер и телеведущий Xzibit. Этот завершающий аккорд - настоящий подарок всем поклонникам хип-хопа, ведь концерт будет совершенно бесплатным. Он пройдет в субботу 7 сентября на площади Промышленности ВДНХ, начало в 21:00", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках последней недели фестиваля "Ритм моего города" также пройдут мастер-классы по диджеингу, битбоксу и битмейкингу, театрализированные хип-хоп перформансы, дискуссии об уличной культуре и другое. Также состоится финал фестивального конкурса рэп-исполнителей, церемония награждения и поздравление победителей звездами российской хип-хоп сцены - Батиштой, Смоки Мо и Лигалайзом.

Фестиваль "Ритм Моего Города" проходит на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября. Этот праздник посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях.