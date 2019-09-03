На юге и юго-востоке Москвы зафиксировали троекратное превышение концентрации сероводорода

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали в ночь на 3 сентября и ранним утром во вторник троекратное превышение содержания сероводорода в воздухе на юге и юго-востоке Москвы, следует из данных на сайте учреждения. Норматив установлен на уровне, при котором человек начинает ощущать неприятный запах, но негативных последствий для здоровья нет.

Так, станция в Новокосино на улице Салтыковская зарегистрировала 3,45-кратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этого газа в 02:00. К 06:00 уровень сероводорода опустился до двух ПДК и оставался таким до 07:00, по данным учреждения. Таким образом, местные жители по-прежнему могут ощущать неприятный запах.

Станция мониторинга в Марьино на Новомарьинской улице зафиксировала первый пик концентрации сероводорода в 06:00 - почти 2,5 ПДК. К 07:00 она поднялась до 3,1 ПДК.

Также превышения зарегистрировала станция в Кожухово на Лухмановской улице - 2,3 ПДК в 04:00. Затем к 07:00 содержание сероводорода в этой точке пришло в норму.

Дополнительно к этому концентрацию газа в воздухе отметили станции в Вешняках (уровень одного ПДК в 06:00) и Жулебино (1,5 ПДК в 04:00).

Станции учреждения фиксируют превышения концентрации сероводорода в воздухе Москвы третью ночь подряд. Так, 2 сентября в 03:00 в Люблино на улице Совхозная было 2,5 ПДК, а 1 сентября станция на улице Гурьянова зафиксировала почти 3,2 ПДК в 08:00.

В Мосэкомониторинге ТАСС пояснили, что в столичном регионе несколько дней сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. Аналогичного мнения придерживается заместитель председателя Центрального совета всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Штиль и запах

По данным Мосэкомониторинга, превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт из-за неприятного запаха.

Согласно данным Гидрометцентра России, скорость ветра в Москве упала практически до 2 м/с около 01:40 3 сентября и до сих пор не превышает этот порог. В Мосэкомониторинге объясняли, что отсутствие ветра ухудшает условия рассеивания вредных веществ в атмосфере города, провоцируя скачки их концентрации.

В новость были внесены изменения (10:02 мск) — добавлены подробности по тексту.