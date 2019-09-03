Более 200 тыс. человек за год посетили "Техноград" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Посетителями образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ в Москве с момента его открытия в сентябре 2018 года стали 203 тыс. человек. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Ровно год назад, 3 сентября 2018 года, на ВДНХ заработал инновационный образовательный комплекс "Техноград". За это время его посетили уже более 203 тыс. человек. Гости "Технограда" участвовали в обзорных экскурсиях, познавательных мастер-классах и профориентационных программах, обращались за консультациями в центр развития карьеры, а также осваивали новые профессии и проходили курсы повышения квалификации", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, в течение года учебный план образовательного комплекса расширялся, в настоящее время он включает больше 1,1 тыс. мастер-классов, курсов и других программ. "Каждый посетитель комплекса может "протестировать" четыре десятка востребованных профессий и понять, насколько они отвечают его интересам", - добавила она.

По словам Сергуниной, за год работы "Технограда" удостоверения государственного образца о повышении квалификации и сертификаты о переподготовке получили более 41 тыс. человек. Комплекс предоставляет программы для разных возрастов: школьники могут познакомиться с интересующими профессиями, студенты - попробовать современное оборудование и узнать о требованиях потенциальных работодателей, а взрослые - усовершенствовать свои профессиональные навыки и получить новую специальность. Наиболее востребованные программы - "Специалист по аддитивным технологиям", "Программист", "Робототехник", "Специалист по лазерным технологиям", "Художник-аниматор".