В Москве ограничат продажу алкоголя во время празднования Дня города

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Временный запрет на продажу алкогольной продукции, а также безалкогольных напитков в стеклянной таре введут в Москве в период празднования Дня города 7 и 8 сентября рядом с местами массовых гуляний для безопасности горожан. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

В частности, такие напитки нельзя будет приобрести в магазинах, барах, ресторанах и кафе, находящихся рядом с местами проведения массовых гуляний. Эти ограничения будут действовать как в центре Москвы - на Тверской и Моховой улицах, Цветном бульваре, проспекте Академика Сахарова, улице Волхонке и Трубной площади, так и в других округах.

Продажу алкоголя также ограничат в местах запуска праздничных фейерверков, которые состоятся на 33 площадках в разных частях столицы, большинство из которых находятся в парках. Кроме того, отмечается, что на праздничные площадки не будут допускать пьяных людей, а также тех, кто принесет напитки в стеклянной таре, колюще-режущие предметы или пиротехнические изделия.

Уточняется, что введение ограничений на продажу спиртного является традиционной мерой в дни государственных и городских праздников. Это помогает снизить вероятность травм и правонарушений в местах массового скопления людей.