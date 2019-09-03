Плакаты с интересными фактами из истории Москвы установили на 28 станциях метро

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Плакаты с любопытными фактами о достопримечательностях, расположенных за пределами центра Москвы, разместили в вестибюлях станций столичной подземки. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Плакаты с занимательными фактами из истории Москвы появились в вестибюлях станций подземки <...> Спустившись в метро, жители и гости города могут узнать, к примеру, где находился "русский Голливуд", что такое тушинская прописка и почему на шпиле Северного речного вокзала красовалась золотая звезда", - говорится в сообщении.

Как утончили ТАСС в пресс-службе столичной подземки, всего размещено 60 плакатов на 28 станциях метро.

В частности, истории с фотоиллюстрациями появились на станциях "Спортивная", "Крылатское", "Митино", "Ясенево", "Коньково", "Воробьевы горы", Студенческая", "Фили", "Полежаевская", "Царицыно", "ВДНХ". Плакаты установлены в рамках специального проекта "Привет, Москва районная!", они будут висеть в вестибюлях до конца сентября.

Информацию для проекта подготовили специалисты Музея Москвы. Историки, москвоведы и экскурсоводы собрали любопытные факты, связанные со знаковыми и неочевидными достопримечательностями.