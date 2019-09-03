Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ закроют на реконструкцию 1 октября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Павильон "Макет Москвы", который заработал на Сиреневой аллее ВДНХ в Москве в 2017 году, с 1 октября закроется на месяц для расширения экспозиции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Москвичам и гостям столицы, желающим познакомиться с уникальным макетом центральной части города, стоит запланировать свой визит до конца сентября. С октября в павильоне начнутся работы по расширению экспозиции. Площадь арт-объекта будет увеличена на 60,5 кв. м и составит 429 "квадратов". На макете появится более 1 тыс. новых объектов, в числе которых 25 знаковых, например, Киевский вокзал, гостиница "Украина", Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК "ЗИЛ", Екатерининский дворец и другие", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, работы по расширению макета продлятся около месяца. На сегодняшний день его площадь составляет 368 кв. м, он представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую более 20 тыс. зданий и сооружений в масштабе 1:400.

В пресс-службе добавили, что в августе павильон установил новый рекорд посещаемости - 82,7 тыс. человек, что превышает предыдущий майский рекорд, когда гостями экспозиции стали около 64 тыс. человек.