Остановку Переделкино Киевского направления МЖД реконструируют

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Остановочный пункт Переделкино, расположенный на Киевском направлении Московской железной дороги, реконструируют - там появятся новые платформы и пешеходный тоннель. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"ОАО "РЖД" проводит подготовительную работу, чтобы приступить к реконструкции седьмого по счету остановочного пункта на Киевском направлении МЖД - Переделкино. Для пассажиров построят две новые платформы и подземный пешеходный переход с лифтами и эскалаторами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас строители возводят временные деревянные платформы, которые позволят пассажирам пользоваться железнодорожным сообщением в период реконструкции.

В пресс-службе добавили, что одновременно проходит реконструкция еще шести станций Киевского направления: Внуково, Крекшино, Мичуринец, Кокошкино, Матвеевская и Победа. Ведется строительство трех новых остановочных пунктов - Минская, Аминьевская и Санино.