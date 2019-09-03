Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе на юге Москвы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге города.

Собянин отметил, что эта развязка улучшит транспортное обслуживание трех районов столицы, в которых живут примерно полмиллиона человек. "Спасибо подрядчику, - добавил Собянин, - вы услышали мою просьбу и закончили работы раньше срока".

Мэр подчеркнул, что работы завершились на год раньше срока. Согласно договору реконструкцию должны были завершить в октябре 2020 года. Реконструкция развязки сделала более комфортным выезд на МКАД по Бесединскому шоссе и тем самым существенно улучшила транспортную доступность московских районов Марьино, Зябликово, Братеево, а также с. Беседы Московской области. Также предполагается, что уменьшение заторов на МКАД принесет пользу миллионам пассажиров общественного транспорта и автомобилистов, которые регулярно пользуются юго-восточным сектором этой магистрали. В результате реконструкции развязки загрузка прилегающего участка МКАД снизилась на 14%, Бесединского шоссе - на 7%.

Реконструкция Бесединской развязки предусматривала строительство 5,3 км дорожных сооружений, включая эстакаду-съезд с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра; съезд с Бесединского шоссе на МКАД; съезд с МКАД в село Беседы; боковые проезды и переходно-скоростные полосы на МКАД. В ближайшее время планируется завершить оставшиеся работы: строительство заезда и выезда с внутренней стороны МКАД к междугороднему автовокзалу и ТЦ "Южные ворота", надземного пешеходного перехода через МКАД, а также высадку 100 деревьев ясеня и 1,8 тыс. кустов кизильника.

Генеральный проектировщик объекта - ООО "Горкапстрой". Генподрядчик - ООО фирма "Гера".