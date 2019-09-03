Встречи с 12 актерами и певцами пройдут на фестивале "Цветочный джем" в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Встречи с певицей Сати Казановой, актрисой Алисой Гребенщиковой, телеведущей Анфисой Чеховой и другими российскими звездами пройдут 8 сентября в Москве на площадках фестиваля "Цветочный джем". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В 11:30 в разных районах Москвы пройдут встречи с двенадцатью знаменитыми актерами и певцами: Анфисой Чеховой, Алисой Гребенщиковой, Надеждой Сысоевой, Настей Задорожной, Романом Юнусовым, Сати Казановой, Оскаром Кучерой, Валентиной Рубцовой, Согдианой, Анастасией Денисовой, Инной Маликовой и Эвелиной Бледанс", - говорится в сообщении.

Уточняется, что знаменитости выберут для посещения те районы, в которых они родились, жили или живут сейчас. На площадках фестиваля они будут отвечать на вопросы поклонников и сфотографируются с ними, например, актриса Рубцова пообщается с участниками конкурса "Цветочный джем" в районе Филевский Парк, певица Согдиана побывает в Отрадном, Гребенщикова - в Центральном Чертаново.

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в столице в третий раз. Он начался 20 июня и продлится до 8 сентября. Москвичи и туристы смогут любоваться 42 современными садами, созданными ведущими ландшафтными дизайнерами из 11 стран.