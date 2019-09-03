Некоторые улицы в Москве перекроют с 5 по 9 сентября из-за празднования Дня города

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Несколько центральных улиц будут перекрыты в Москве с вечера 5 сентября по утро 9 сентября в связи с подготовкой и празднованием Дня города. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"С 22:00 5 сентября (четверг) до 08:00 9 сентября (понедельник) будут полностью перекрыты Моховая улица (участок от улицы Воздвиженка до Тверской улицы), улица Охотный Ряд, Тверской проезд, Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Никитский, Газетный и Глинищевский переулки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с проведением музыкального фестиваля "Наши в городе" 7-8 сентября будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова. 7 сентября с 15:00 до 16:30 в Зеленограде будет полностью перекрыт участок улицы Николая Злобина, прилегающий к Центральному проспекту, а с 16:00 до 17:00 - участок Центрального проспекта от Савелкинского проезда до улицы Николая Злобина.

С 14:30 до 21:30 8 сентября не будет движения машин по участку улицы Скульптора Мухиной от улицы Шолохова до Чоботовской улицы. Движение по улицам Тверская, Моховая и Охотный Ряд будет ограничено с 00:00 до 22:00 5 сентября, а также с 08:00 9 сентября до 06:00 10 сентября.

Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.