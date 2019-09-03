Парад техники городских служб пройдет в Москве 14 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Парад техники комплекса городского хозяйства пройдет на Садовом кольце в Москве 14 сентября. Мероприятие будет приурочено к 872-летию столицы, сообщила во вторник пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства города.

"Парад, в котором примут участие более 600 единиц специализированной техники городских служб, пройдет 14 сентября 2019 года на Садовом кольце. В параде примет участие коммунальная и уборочная техника, автомобили городских ремонтных служб, медицинские автомобили, общественный транспорт, спасательная и пожарная техника, экспонаты на колесах музея "Московский транспорт", - говорится в сообщении.

Жители и гости столицы увидят не только современную технику, но и ретро-машины, ставшие легендами в своих отраслях. Движение парадной колонны начнется в 11:00 с площади Академика Сахарова. После завершения парада на площади пройдет выставка под открытым небом, в которой примут участие свыше 200 машин техники городских служб.

Помимо прохождения парадных колонн по Садовому кольцу, зрителей ждет действие на воде: в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада пожарно-спасательные корабли и команда "Аквабайкспас" ГУ МЧС по Москве продемонстрируют работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.

Первый Московский парад городской техники прошел на Садовом кольце в сентябре 2016 года. Благодаря своему масштабу он был включен в европейскую Книгу рекордов Гиннесса.

Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.