Парковка в Москве в Дни города будет бесплатной 8 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Парковка в зоне платного парковочного пространства в Москве в период празднования Дня города 7 и 8 сентября будет работать в обычном режиме: платно в субботу и бесплатно в воскресенье. Об этом говорится в материалах президиума правительства Москвы, состоявшегося во вторник.

"В праздничные дни 7 и 8 сентября 2019 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет работать в штатном режиме - платно в субботу и бесплатно в воскресенье", - говорится в документах.

По случаю празднования 872-летия Москвы подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить, в частности, у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. Открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ, одной из главных площадок празднования будет Тверская улица, которая станет пешеходной.

Бесплатный парковочный режим по воскресным и праздничным дням заработал в качестве эксперимента в 2015 году. Затем по решению правительства Москвы такая возможность стала действовать на постоянной основе.

Однако с 15 декабря на ряде улиц в центре Москвы начали действовать новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы. Изменения разработаны исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. В частности, на улицах Арбат, Петровка, Неглинная, в Романовом переулке, около Патриарших прудов, а также около бизнес-центра "Москва-сити" начал действовать тариф максимальный тариф 380 рублей в час, также на указанных улицах парковка в воскресенье стала платной.

С этого момента решения о бесплатном режиме всех парковок принимается мэрией ситуативно. Например, парковочные места в Москве в День России 12 июня в этом году были бесплатными. Бесплатно можно было парковать автомашины и в новогодние и рождественские праздники с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.

При этом временный бесплатный режим на период праздников подразумевает распространение и на улицы, где с 15 декабря прошлого года начали действовать увеличенные тарифы и было отменено право бесплатной стоянки по воскресеньям.