МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Парад студенчества пройдет в Москве 14 сентября на Поклонной горе. Об этом говорится в материалах по итогам заседания во вторник президиума правительства столицы.

"14 сентября 2019 года в Парке Победы на Поклонной горе пройдет Парад московского студенчества. Парад начнется в 14:30 и будет включать шествие колонн первокурсников и посвящение в студенты: молодые люди примут клятву московского студента и получат памятный значок. По числу участников парад 2019 года может стать одним из самых массовых за всю историю: в нем примут участие 30 тыс. студентов из 50 вузов", - говорится в сообщении.

Парад проводится с 2002 года. В этом году его инициировали студенты и руководители столичных вузов, отмечается в материалах правительства. Мероприятие завершится концертом "Зачетная Москва" на Поклонной горе в 17:00, в котором примут участие популярные молодежные исполнители. На него смогут попасть все желающие.