Осенний велофестиваль пройдет в Москве 15 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Осенний московский велофестиваль, приуроченный ко всемирному "Дню без автомобиля", пройдет по центральным улицам и набережным Москвы 15 сентября, протяженность маршрута составит 24 км, говорится в материалах пресс-службы столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства города.

"Московский осенний велофестиваль состоится 15 сентября 2019 года - накануне всемирного "Дня без автомобиля", который отмечается 22 сентября. Маршрут осеннего велофестиваля выбрали горожане, принявшие участие в голосовании на официальном сайте велофестиваля и в социальных сетях", - сообщается в материалах.

Протяженность маршрута составит 24 км - от стартового городка в "Лужниках" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда - по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к Лужникам.

Стать участником велофестиваля могут все желающие - не только взрослые, но и дети от 3 лет (в сопровождении родителей). Те, у кого нет собственного велосипеда, но есть желание присоединиться к велопробегу, могут арендовать двухколесный транспорт в пунктах городского велопроката.

Сбор участников начнется с 10:00 утра, а старт велоколонны запланирован на 12:00. Скорость движения - не более 15 км/ч, время проезда всей колонны составит 2,5 часа.

После окончания велопрогулки в "Лужниках" будет организована развлекательная программа.

Также в рамках фестиваля состоится групповая кольцевая велогонка по сложному маршруту вокруг стадиона "Лужники", в которой примут участие более 300 спортсменов. Ожидается, что в Московском осеннем велофестивале примут участие порядка 30 тыс. человек.

Крупные велособытия проводятся в Москве начиная с 2012 года. В 2014 году велосипедисты впервые проехали по Садовому кольцу. 28 мая 2016 года Москва впервые провела Всероссийский велопарад. В нем приняли участие велосипедисты из более 30 городов России.