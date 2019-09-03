Власти Москвы сообщили, что городские службы подготовлены к празднованию Дня города

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 1,4 тыс. аварийных бригад сформировано в Москве в преддверии празднования Дня города для обеспечения бесперебойной работы городских служб. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В преддверии Дня города, который пройдет в Москве 7 и 8 сентября 2019 года, проведена подготовка городских служб к проведению праздничных мероприятий. Организовано круглосуточное дежурство всех служб городского хозяйства. Всего сформировано 1365 аварийных бригад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обеспечить безопасность будут готовы 1,1 тыс. сотрудников, 309 единиц спецтехники, 88 плавсредств и шесть экипажей вертолетов, в том числе два пожарных и четыре санитарных. В местах массового пребывания горожан будут дежурить 620 сотрудников личного состава, 32 единицы пожарно-спасательной техники и 500 добровольцев. На водных объектах безопасность обеспечат 80 спасателей, три катера и корабль. Подготовлено 2,6 тыс. аварийных источников электроснабжения, а также три аварийных источника теплоснабжения.

Отмечается, что в рамках подготовки уточнены планы действий городских служб при возможных авариях и чрезвычайных ситуациях, на 40% сокращено расчетное время реагирования и устранения технологических нарушений. Усилены меры антитеррористической защищенности объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

В пресс-службе добавили, что в общественных местах, на улицах и во дворах усилен контроль за своевременной уборкой и вывозом мусора. В местах массовых гуляний будут установлены мобильные туалеты и временные мусорные контейнеры, в том числе для раздельного сбора мусора.

Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.