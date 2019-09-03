Более 10 самолетов могут задействовать для разгона облаков в Москве в День города

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 10 единиц авиационной техники задействуют при необходимости для разгона облаков над Москвой в День города, который отметят 7 и 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"При необходимости 7 и 8 сентября 2019 года будут выполнены авиаработы по созданию благоприятных погодных условий над Москвой. Для этих целей могут быть задействованы 10 самолетов ВКС России и один самолет Росгидромета", - говорится в сообщении.

Ранее источник в мэрии Москвы сообщил ТАСС, что общие затраты на проведение Дня города в Москве 7 и 8 сентября, на второй день которых приходятся выборы в Мосгордуму, составят около 400 млн рублей, но будут ниже прошлогодних. Самым крупным направлением расходов станет разгон облаков - на это будут потрачены 101,6 млн рублей.

Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.