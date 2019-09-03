Благоустройство территории на Савеловской площади планируют завершить к запуску МЦД

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории на площади перед Савеловским вокзалом планируется завершить к открытию первых Московских центральных диаметров до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы строительство метро на Савеловской площади закончили, у нас осталось благоустройство, по новому техническому заданию департамента транспорта мы делаем новое место посадки-высадки пассажиров наземного транспорта. На "Савеловской" по просьбе департамента транспорта делаем электрозарядные устройства для электробусов, чего в первоначальном плане не было. Новый утвержденный проект пересмотрели, думаю, что к концу года основные работы закончим, и к запуску МЦД у нас будет площадь", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что рядом с Савеловским вокзалом расположена строительная площадка под будущую гостиницу, которая не влияет на движение пассажиров и транспорта.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют благоустроить некоторые улицы возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Савеловская" до конца года. В зону комплексного благоустройства входят территории, прилегающие к улицам Нижняя Масловка, Бутырская, Вятская, Раздельная и 2-я Квесисская, площадью более 20 га. В рамках работ в порядок приведут асфальтобетонное покрытие проезжей части площадью 17,5 тыс. кв м и установят 100 фонарей с энергосберегающими лампами. Будет обустроено около 7 тыс. кв. м тротуаров, а также разбит газон площадью 6,5 тыс. кв. м.

Станция метро "Савеловская" БКЛ открылась 30 декабря 2018 года. Она стала частью одноименного транспортно-пересадочного узла.

О Московских центральных диаметрах

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года. В реализации участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок станет Центральная пригородная пассажирская компания.

Всего намечен запуск пяти линий. Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые так названы за сквозной характер пересечения города, намечен до конца года. После первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Диаметры разбиты на три тарифные зоны. Проезд по "Центральной" будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Кроме того, при оплате поездки картой "Тройка" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет билетами пригородных электричек, однако при их использовании пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. При бесконтактной и безналичной оплате - стоимость проезда на МЦД по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Предполагается, что проезд по МЦД и метро станет суммарно в два-четыре раза дешевле, чем в традиционном сочетании подмосковной электрички и метро.