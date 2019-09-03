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Школьники Подмосковья смогут делать домашнее задание по истории и химии в электронном виде

Выполнение работ проверит компьютер и предоставит учителю полный отчет

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Учителя подмосковных школ смогут задавать домашнее задание по русскому языку, истории и химии в электронном виде в рамках проекта "Цифровой класс", всего в список доступных для электронного домашнего тестирования вошли 20 школьных предметов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"Педагоги смогут в электронном виде задавать задания по таким предметам, как география, история, обществознание, русский язык, математика, физика, биология, химия, английский язык и окружающий мир", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что педагоги смогут готовить домашнее задание в электронном виде всего по 20 предметам школьной программы. Выполнение работ проверит компьютер и предоставит учителю полный отчет. "В новом учебном году мы запускаем апробацию проекта "Цифровой класс", в рамках которого подмосковные учителя будут иметь доступ к банку календарно-тематических планирований, смогут транслировать ученикам самостоятельные и лабораторные работы, тесты, презентации к урокам", - процитировали в пресс-службе Забралову.

По ее словам, проект "Цифровой класс" реализуется в рамках нацпроекта "Образование". Московская область является первым регионом, где осуществляется комплексный переход по всей школьной программе к цифровой образовательной среде.

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