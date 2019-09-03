Более 600 мероприятий пройдет на 32-й Московской международной книжной ярмарке

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ), которая пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ, подготовили для посетителей более 600 мероприятий. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС гендиректор ММКЯ Андрей Гельмиза.

"Это крупнейшее книжное событие на территории Центральной Азии и Восточной Европы. Ярмарка работает для всех, там будут представлены все типы литературы, ориентированные на любую аудиторию. <...> Программа ярмарки огромная - более 600 событий", - сказал Гельмиза.

Ярмарка в этом году принимает большое количество иностранных гостей. "Хотим обратить внимание на несколько важных проектов в рамках ярмарки. Страна-гость Белоруссия готовит интересную программу, так же как и специальный гость - Шарджа (один из эмиратов ОАЭ)", - добавил гендиректор ММКЯ.

На мероприятии представят книги из 33 стран. В частности, гости ярмарки смогут ознакомиться с изданиями из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции и Украины. На ММКЯ проведут встречи с известными писателями, среди которых Гузель Яхина, Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Захар Прилепин, Владимир Познер и Эдвард Радзинский. Также в мероприятии примет участие французский автор Фредерик Бегбедер.

Гельмиза также рассказал журналистам, что в 2021 году организаторы планируют открыть в Москве международную детскую книжную ярмарку. "Болонская детская книжная ярмарка является нашим партнером в программе, <...> которая станет основой для новой будущей детской книжной ярмарки", - уточнил он.

Московская международная книжная выставка-ярмарка впервые прошла в Москве в 1977 году. С 2019 года ярмарка поменяла свою официальную аббревиатуру на ММКЯ вместо традиционной ММКВЯ, убрав из названия слово "выставка". Мероприятие является крупнейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. Ярмарка организована генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы.