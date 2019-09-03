Власти Москвы учредили конкурс социальных проектов "Москва - добрый город"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы учредили новую программу грантовой поддержки социальных проектов некоммерческих организаций (НКО) "Москва - добрый город". На реализацию соцпроектов будут ежегодно выделять 400 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Президиум правительства Москвы принял постановление "Об утверждении порядка предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на расширение оказания услуг в социальной сфере в городе Москве". Постановление утверждает новую программу грантовой поддержки социальных проектов НКО и благотворительных фондов "Москва - добрый город". Общая сумма грантов составит 400 млн рублей в год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гранты будут выделять по итогам конкурса, организатором которого выступит столичный департамент труда и социальной защиты населения. Номинации будут поделены на семь тематических блоков: люди с инвалидностью, семьи с детьми, лица, исключенные из социума (бездомные, бывшие заключенные), проекты продвижения системного волонтерства, развития культуры благотворительности и взаимопомощи, профилактика социально опасных заболеваний, развитие и популяризация здорового образа жизни, проекты создания и продвижения базы знаний негосударственной системы помощи людям.

В пресс-службе добавили, что размеры грантов будут поделены на три уровня: "малые" - до 500 тыс. рублей - для стартапов в социальной сфере с опытом работы до года и небольшим числом благополучателей, "средние" - от 500 тыс. до 5 млн рублей - для НКО и фондов с опытом работы более двух лет, чей вклад или объем привлеченных средств составит 5% бюджета проекта и "большие" - свыше 5 млн рублей - для НКО и фондов с опытом работы более трех лет, чей вклад или объем привлеченных средств составит 10% бюджета проекта.

"Предоставление грантов НКО "Москва - добрый город" позволит более активно привлечь некоммерческий сектор столицы и волонтерское сообщество к решению актуальных социальных проблем и улучшению жизни москвичей", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в Москве в сфере социальной защиты населения работают свыше 1 тыс. НКО. Ожидается, что в сентябре 2019 года большинство из них примет участие в конкурсе.