Железнодорожную платформу Ховрино-2 в Москве планируют открыть в начале 2020 года

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Железнодорожная платформа Ховрино-2, которая войдет в состав единого транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с одноименной станцией метро, может быть открыта на севере Москвы в начале 2020 года. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что платформу Ховрино-2 планируется открыть в Москве к 2021 году. В рамках проекта построят новый междугородний и международный автовокзал.

"Будут пешеходные связи и благоустройство около [станции метро] "Ховрино", с выходом к железнодорожной станции Ховрино, которая в начале следующего года откроется. По нашей просьбе железнодорожники строят новую платформу в 500 м от станции метро. Это будет дополнительный мощный транспортный узел, пешая доступность будет и к железнодорожной станции, и к станции метро", - сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что власти Москвы начали работы по благоустройству территории у транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино", в который входит одноименная станция метро. Планируется также привести в порядок прилегающую улицу Дыбенко. Также для улучшения пешеходной доступности ТПУ "Ховрино" будет обустроен пешеходный маршрут в Западное Дегунино протяженностью 1,2 км, который пройдет по улицам Новая и Маршала Федоренко.

Пассажиры с помощью ТПУ "Ховрино" смогут пересаживаться на одноименную конечную станцию Замоскворецкой линии метро и железнодорожную станцию Ховрино-2 Октябрьской железной дороги. Кроме того, в рамках проекта построят новый междугородний и международный автовокзал.