Движение поездов на Калужско-Рижской линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена восстановлено и постепенно входит в график, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от "Октябрьской" до "Китай-города" восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее движение прерывалось на участке между станциями "Октябрьская" и "Китай-город", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Причины сбоя не уточнялись.