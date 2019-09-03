Подземный археологический комплекс построят в Кремле

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Музейный археологический комплекс создадут на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля. Проект строительства подземного музея общей площадью 1,5 тыс. кв. м прошел экспертизу, сообщила во вторник пресс-служба Главгосэкспертизы.

"Подземный археологический музей будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела. По итогам проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации на его строительство выданы положительные заключения, общая площадь комплекса составит 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Административный 14-й корпус был построен в 1932-1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом Московского Кремля на месте разрушенных в 1929 году Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. В 2015-2016 годах наземная часть 14-го корпуса была демонтирована и проведены археологические исследования. По предложению президента России на базе подземного сооружения было решено создать Археологический музейный комплекс, который станет одним из филиалов Музеев Московского Кремля.

"Пол над раскопами в основном зале музея будет прозрачным, из стекла будут выполнены витрины и подставки под саркофаги. Входной павильон в музей с ландшафтным оформлением из декоративных растений будет вписан в насыпной холм над обустраиваемым подвалом. Экспозицию музея составят подлинные археологические находки, сохраненные фрагменты собора Чудова монастыря и мультимедийные инсталляции", - добавили в пресс-службе.

Посещать музей можно будет группами до 20 человек в сопровождении экскурсовода.