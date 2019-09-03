Движение в метро Москвы 3 сентября прерывалось из-за падения на пути сушилки для белья

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Калужско-Рижской линии московского Метрополитена днем 3 сентября было остановлено из-за падения под поезд сушилки для белья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"На центральном участке Калужско-Рижской линии было остановлено движение поездов от станции "Октябрьская" до станции "Китай-город" из-за попадания постороннего предмета, похожего на металлическую сушилку для белья, между поездом и платформой станции "Китай-город". Предмет, предположительно, уронил один из пассажиров при прибытии состава. В ходе инцидента никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники метрополитена оперативно приняли меры и восстановили движение на линии в полном объеме. В настоящее время движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком.