В Москве арестовали участвовавших в протестной акции 31 августа Гальперина и Бойко

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московские суды арестовали председателя Либертарианской партии Сергея Бойко и активиста Марка Гальперина, которые призывали к участию в несанкционированной акции 31 августа в Москве. Как уточнили ТАСС в Замоскворецком суде Москвы, Гальперин арестован на 30 суток.

"Постановлением Замоскворецкого суда Москвы Гальперин признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ему назначен административный арест сроком на 30 суток", - сказала представитель суда. Кроме того, суд в Троицке назначил административный арест 10 суток Бойко, признав его виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка организации митинга").

Ранее сообщалось, что Бойко и Гальперин задержаны за участие и призывы к участию в акции 31 августа в Москве. Защитник Гальперина Николай Зборошенко сообщил ТАСС, что обжалует арест своего доверителя.

Вечером 2 сентября участвовавший в прошедшей 31 августа несанкционированной акции журналист "Новой газеты" Илья Азар был задержан, доставлен в ОВД "Красносельский" и отпущен после составления административного протокола. В отношении него был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей или административный арест сроком до 30 суток. Мещанский суд во вторник обнаружил нарушения в протоколе и вернул его в полицию.

Кроме Азара, полицейские задержали еще двух участников акции: активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина и бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы, не получившего регистрацию, Любовь Соболь (она оштрафована на 300 тыс. рублей Троицким судом). Их также отпустили из отделов полиции после составления протоколов об административном правонарушении.

По факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции столичной полицией возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По данному делу проводится административное расследование. В минувшие выходные в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным столичного ГУ МВД, в ней приняли участие около 750 человек.