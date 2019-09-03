В столичном парке Горького пройдут три фестиваля в День города

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. День города в московском парке Горького пройдет под знаком изобретений, инноваций, творчества и энергоэффективности. Сразу три фестиваля - музыкальный, фестиваль-выставка "Ярмарка создателей" Maker Faire (мероприятие, созданное журналом Make для популяризации искусства, ремесел, машиностроения, научных проектов), фестиваль энергосбережения #Вместе ярче - ждут москвичей и гостей столицы 7 и 8 сентября, сообщила во вторник пресс-служба ЦПКиО им. Горького.

"На уикенд в 872-летие Москвы в парке Горького пройдут три больших фестиваля. Гостей ждет фестиваль изобретений и креатива Maker Faire и большая программа #Вместе ярче, где многие узнают о важности экономии энергии и способах минимизации ее потребления", - говорится в сообщении.

Программа фестивалей

На Пушкинской набережной 7 сентября весь день продлится музыкальный фестиваль. Большой лайн-ап (список артистов) понравится любителям современного стиля инди, поклонникам русского рока и фанатам поп-музыки. На сцене выступят группа Uma2rman, Chemistry, Burrito, певица Юлианна Караулова. После 18:00 мск выйдут "Сурганова и оркестр", за ними стартует двухчасовой спецпроект от Радио "Дача".

Ремесла и крафт-технологии от ковки и пайки металла до гончарного искусства можно будет увидеть 7 и 8 сентября на площади перед зданием Музея современного искусства "Гараж". Все желающие смогут увидеть и потрогать руками изобретения, о которых даже не имели представления. Там же, в кинотеатре GARAGE Screen, пройдет лекционная программа, все мастер-классы будут идти в режиме нон-стоп с 11 до 19 мск.

На Большом массовом поле 7 и 8 сентября пройдет фестиваль энергосбережения #Вместе ярче для продвижения бережного отношения к природным энергоресурсам и вопросам экологии. Посетители смогут сделать воздушного змея, ветряк или лампу накаливания из подручных средств, а специалисты расскажут об истории и развитии городской энергосистемы, проведут мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от электричества при несчастном случае.

Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля http://maker.moscow/

О Дне города

В 2019 году День города будет посвящен Выставке достижений народного хозяйства, которая отмечает 80-летний юбилей. Открытие праздника пройдет на ВДНХ, а главной площадкой станет Тверская и близлежащие улицы. Здесь установят макеты и репродукции павильонов, скульптур и фонтанов ВДНХ, более 30 арт-объектов.

Ко Дню города музеи подготовили более 150 бесплатных мероприятий. В программе - пешеходные экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы, спектакли. День рождение Москвы завершится 7 сентября грандиозными фейерверками в 23 парках города. Пиротехническое шоу начнется в 21:00 и продлится 5 минут.