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Незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Соловьеву грозит арест из-за акции 31 августа

По словам адвоката Соловьева, он может быть арестован до 30 суток

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в среду рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении участника несанкционированной акции 31 августа и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Олег Елисеев.

"Соловьева отпустили из полиции. Ему вменили ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил организации массового мероприятия"). Ему грозит до 30 суток ареста", - сказал адвокат.

Ранее Соловьев был задержан и доставлен в ОМВД по Тверскому району.

По факту проведения 31 августа в центре Москвы несогласованной публичной акции столичная полиция возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, по данным столичного главка МВД, приняли участие около 750 человек.

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