Около 200 человек эвакуировали из здания Павелецкого вокзала в Москве из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Примерно 200 человек эвакуированы из здания Павелецкого вокзала в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в полицию о минировании Павелецкого вокзала. На место прибыли экстренные службы, в том числе кинологи с собаками. Ведется проверка информации об угрозе взрыва. В целях обеспечения безопасности эвакуированы порядка 200 человек ",- сказал собеседник агентства.

По его словам вокзал сейчас работает только на выход.