Угроза взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве не подтвердилась, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Никаких опасных для жизни предметов найдено не было. Тем не менее в целях обеспечения безопасности из здания были эвакуированы порядка 200 человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что вокзал работает в обычном режиме.

По данным источника, после поступления сообщения о минировании от неизвестного на место прибыли экстренные службы, в том числе кинологи.