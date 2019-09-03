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Угроза взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве оказалась ложной

По словам источника в правоохранительных органах, никаких опасных для жизни предметов на вокзале не обнаружили

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве не подтвердилась, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Никаких опасных для жизни предметов найдено не было. Тем не менее в целях обеспечения безопасности из здания были эвакуированы порядка 200 человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что вокзал работает в обычном режиме.

По данным источника, после поступления сообщения о минировании от неизвестного на место прибыли экстренные службы, в том числе кинологи.

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