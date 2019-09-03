Расписание поездов на Белорусском направлении изменится с 4 по 8 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расписание электричек, отправляющихся из Шереметьево, и аэроэкспрессов, следующих с Белорусского вокзала, изменится с 4 по 8 сентября в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом во вторник сообщается на сайте компании.

В ночь с 4 на 5, с 5 на 6, с 6 на 7, с 7 на 8 сентября будут отменены поезда, отправляющиеся из Шереметьево в 00:01, 00:30 и 05:00, а также поезда "Аэроэкспресс", следующие с Белорусского вокзала в 05:30, 22:00, 00:01, 00:30. Поезд до Одинцово, отправляющийся в 05:48 из Москвы, будет следовать только с Белорусского вокзала. Обращаем внимание, что 4 сентября до 24:00 и 8 сентября с 07:00 поезда будут курсировать в соответствии с основным расписанием", - говорится в сообщении.