Эксперт: рост числа "умных светофоров" может сократить пробки в Москве на треть

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Японская Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO) подготовила доклад, в котором оценила эффект от дальнейшего внедрения систем "умных светофоров" в Москве и других российских городах. Как заявил, выступая на панельной сессии в рамках Восточного экономического форума, председатель организации Хироаки Исидзука, в российской столице заторы на ряде перекрестков могут сократиться примерно на треть.

"В крупных российских городах усугубляются проблемы, связанные с ухудшением окружающей среды, которые вызваны потерями энергии и увеличением выбросов выхлопных газов из-за заторов. "Умные светофоры" вносят большой вклад в решение этих проблем. Хорошее начало этому проекту было положено в прошлом году в Москве, где количество пробок снизилось на 40%. Также данные системы были введены в Воронеже и Владивостоке", - сказал он.

По словам Исидзуки, NEDO подготовила доклад по теме дальнейшего внедрения технологичных светофоров в крупных городах РФ. "Согласно полученным нами данным, на 14 перекрестках в Москве пробки могут сократиться от 16 до 33% в зависимости от конкретного места. На 6 перекрестках в Санкт-Петербурге - на 16%. В Южно-Сахалинске в целом по городу - на 30%", - добавил он.

"Мы уже передали результаты по пяти городам и получили высокую оценку. В этом году завершим исследование еще по 9 городам", - отметил Исидзука.

Система "умных светофоров" состоит из контроллеров дорожной сигнализации (на каждом перекрестке), датчиков транспортного средства (на подъездах к перекрестку), связывающей коммуникационной сети (оптоволокно). Сейчас в РФ она применяется в Москве, Воронеже и Владивостоке.