Павильоны "Здоровая Москва" закроются после 15 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Павильоны для медицинского обследования "Здоровая Москва" закроются после 15 сентября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до 15 сентября. Чтобы пройти обследование в одном из 46 павильонов, достаточно иметь с собой паспорт или водительские права. Если пациент не прикреплен к поликлинике, то у него дополнительно попросят московский полис обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обследование занимает не более часа. Если врач порекомендует обратиться к узкопрофильному специалисту, то прямо в парке можно будет к нему записаться. До конца работы павильонов возле них сохранятся площадки для тренировок и мастер-классов.

Проект "Здоровая Москва" стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города разместили 46 павильонов, где можно пройти диспансеризацию или заняться спортом. Площадок для занятий в столице 13: на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское".