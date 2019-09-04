ВДНХ и "Лукойл" восстановили павильон "Нефть" в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Лукойл" при содействии администрации ВДНХ восстановила павильон № 25 "Нефть" на территории московской выставки, которая отмечает в этом году 80-летие. В сентябре там откроется мультимедийная экспозиция о нефтяной промышленности. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе выставочного центра.

"Павильон "Нефть" на ВДНХ - крупнейшая мультимедийная экспозиция в России на научно-прикладную тематику, которая познакомит посетителей с полным производственным циклом вертикально интегрированной нефтяной компании - от добычи до переработки и реализации. В настоящий момент павильон готовится к открытию и в сентябре будет доступен для публики", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе уточнили, что, по замыслу создателей - компании "Лукойл", - в павильоне создали четыре зала с мультимедийными интерактивными инсталляциями. Каждый из них посвящен своей теме - нефти в жизни людей, истории нефтедобычи, технологиям, научным изысканиям.

В частности, будет представлена инсталляция "Потребительские товары". Там разместится сенсорный экран, с помощью которого гости смогут совершить путешествие по виртуальному дому и узнать, в каких предметах повседневного быта используется нефть. А в "Капсуле будущего" посетители проследуют по пути нефти - с момента исследования к процессу бурения, добычи и до получения нефтепродукта на заводе. Кроме того, на одной из инсталляций можно будет крутить вентиль, и бур будет идти сквозь воссозданные слои земли в поисках нефтяного пласта.

Павильон № 25 с 1954 года носил название "Сахарная свекла" и демонстрировал передовой опыт советского свекловодства, затем несколько раз менял имя. В 1964 году в связи с изменением экспозиции павильон переименовали в "Нефтяную промышленность", его содержание стало отражать темы добычи, транспортировки и переработки нефти. В июне этого года рядом с павильоном "Лукойл" открыла детскую площадку "Нефтеград", где установлены игровые комплексы, стилизованные под морскую нефтедобывающую платформу, бензовоз, нефтеперерабатывающий завод и гоночный болид.