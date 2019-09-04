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Участок Большого Черкасского переулка у ЦИК перекроют в Москве в связи с выборами

От улицы Ильинка до Малого Черкасского переулка не будет движения с 08:00 8 сентября до 14:00 9 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Участок Большого Черкасского переулка в Москве перекроют 8 и 9 сентября в связи с проведением выборов в органы государственной власти и местного самоуправления. Об этом сообщил в среду Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Участок будет полностью перекрыт с 08:00 8 сентября до 14:00 9 сентября от улицы Ильинка до Малого Черкасского переулка.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах РФ в ходе прямых выборов изберут глав регионов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

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