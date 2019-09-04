Африканские страусы вновь появились в Московском зоопарке

"Африканские страусы содержались в нашем зоопарке практически с самого его основания <...> Еще прошлым летом наши гости могли наблюдать за взрослой самкой страуса по имени Марфа. Однако в этом году преклонный возраст дал о себе знать, и Марфа умерла. Чтобы не лишать наших посетителей возможности любоваться на животных, которые в природе живут в африканской саванне, было принято решение привезти нескольких молодых птиц", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Самец и две самки африканского страуса поселились в Московском зоопарке. Об этом сообщила в среду пресс-служба зоопарка.

В пресс-службе уточнили, что птицы легко перенесли переезд, но в период адаптации орнитологам пришлось приложить немалые усилия, чтобы завоевать их доверие. Страусы поселились в вольере на новой территории зоопарка около экспозиции "Копытные Африки". Возраст птиц - чуть больше года, вплоть до трех лет они продолжат расти. Сейчас рост самца превышает 180 см, самки несколько мельче.

Рацион птиц включает свежие овощи и фрукты, специальные комбикорма, ивовые веники. Зиму страусы проведут в теплом павильоне "Копытные Африки", куда переедут не раньше конца октября. При этом, если зима будет не слишком морозной, их иногда можно будет увидеть на свежем воздухе, так как птицы неплохо переносят холод.

Африканские страусы занесены в Международную Красную книгу, в середине XVIII века вид находился под угрозой исчезновения из-за браконьерства и нерегулируемой охоты, сейчас их численность достаточно стабильна.