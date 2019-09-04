Около 100 выступлений пройдет на Тверской улице в Москве ко Дню города

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Выступления российских и зарубежных уличных театров, танцы народов мира, выступления оперных и эстрадных певцов пройдут на Тверской улице в Москве во время празднования Дня города 7 и 8 сентября. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"7 и 8 сентября на Тверской улице гостей ждет грандиозная праздничная программа. В честь 872-го дня рождения Москвы на четырех площадках, каждая из которых посвящена ключевым символам и эпохам в истории ВДНХ, состоится почти 100 выступлений, около 20 из которых поставили специально ко Дню города. Уникальные постановки в честь 80-летия главной выставки страны подготовили продюсерский центр народного артиста России Андриса Лиепы, Московский драматический театр на Малой Бронной, Центр "Инклюзион" фонда "Со-единение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта "Золотая маска" в городе" на Тверской улице выступят уличные театры России, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов. Среди участников концертной программы - Uma2rman, Максим Леонидов, Сурганова и оркестр, группа "Самоцветы" и другие.

В частности, на площадке "Рождение легенды", которая расположится на Тверской улице от Козицкого до Вознесенского переулка, прозвучит музыка, которая исполнялась на открытии ВДНХ после масштабной реконструкции в 1954 году. Также гостям представят программу "Танцы народов мира" - в постановке примут участие артисты балета крупнейших музыкальных театров столицы: Большого театра, Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, театра "Кремлевский балет" и других.

На площадке "Программа Возрождения", которая будет работать на Тверской от Вознесенского переулка до дома 7, можно будет послушать эстрадные песни о столице и ее жителях. Кроме того, солист театра "Геликон опера" Дмитрий Янковский и лауреат главной театральной премии страны "Золотая маска" Иван Ожогин представят проект "Классика и современность", а артисты "Центра реализации творческих проектов "Инклюзион" фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" сыграют в спектакле "In touch/Прикасаемые".

На площадке "Место встречи" на Тверской улице между домами 7 и 1 артисты исполнят музыку разных эпох - от ретро до современной поп-музыки, а также гости смогут посмотреть спектакль, посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который впервые прошел в Москве в 1957 году. На четвертой площадке "Новая эра" (Охотный Ряд, дом 1, корп. 2, стр. 2) артисты Большого театра исполнят песни из советских фильмов, на сцене также выступят DJ Groove, Сурганова и оркестр, Uma2rman и Максим Леонидов.