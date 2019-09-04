Собянин: в Новой Москве с 2012 года построено более 200 км дорог

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 200 километров дорог построено в Новой Москве с 2012 года, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Начиная с 2012 года на присоединенных территориях построено свыше 200 км новых дорог, включая реконструкцию Калужского шоссе и другие крупнейшие объекты", - сказал он.

По его словам, транспортная инфраструктура Новой Москвы строится заранее, чтобы жители будущих микрорайонов сразу могли ей пользоваться, а не" жили на вечной стройке". Он добавил, что параллельно ведутся масштабные работы по благоустройству территории вокруг транспортных объектов.

По материалам московской мэрии, в Новой Москве ведутся реконструкция и строительство 12 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры протяженностью 111,8 км. Кроме того, за счет федерального бюджета строится 1-й пусковой комплекс ЦКАД и ж/д путепровод у станции Внуково. В стадии проектирования находятся еще 33 объекта улично-дорожной сети протяженностью 210,8 км.

Всего к 2024 году на территории Новой Москвы будет построено и реконструировано порядка 523,2 км автомобильных дорог.