В московском метро запустили поезд, посвященный 80-летию ВДНХ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тематический поезд "ВДНХ - 80 лет", приуроченный к юбилею главной вставки страны, начал курсировать в Московском метрополитене.

В запуске приняли участие представители администрации ВДНХ и метрополитена, действующие сотрудники и ветераны выставки. Участники провели осмотр поезда, проштамповали на память открытки с символикой 80-летия ВДНХ, а также прокатились на тематическом поезде.

"Кольцевая линия - одна из самых востребованных, на этом поезде смогут прокатиться более 3 млн пассажиров. Тематический состав "ВДНХ - 80 лет" является для метрополитена юбилейным, десятым по счету, запущенным в этом году. Помимо запуска поезда мы начали продажу карт "Тройка" с символикой выставки и изображением известной всем входной группы ВДНХ", - сказала на церемонии запуска замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, отметив, что поезд будет курсировать на линии в течение полугода.

Состав имеет пять сдвоенных вагонов модели "Русич". Три из них рассказывают об истории и развитии выставки, а два вагона посвящены памятникам архитектуры, которые являются визитными карточками ВДНХ, в том числе фонтанам "Дружба народов", "Золотой колос", "Каменный цветок". Отдельный вагон посвящен крупнейшему в современной России космическому музейному комплексу - центру "Космонавтика и авиация" в отреставрированном павильоне №34 "Космос". В остальных вагонах можно найти много интересных фактов о выставке, например, какие объекты фотографируют чаще всего, как создавалась знаменитая скульптурная композиция "Рабочий и колхозница".

С 1 по 4 августа прошло масштабное празднование 80-летия ВДНХ. На 20 площадках в разных частях выставки состоялось более 50 праздничных событий. ВДНХ ежегодно посещают 30 миллионов человек, на площади более чем в 325 гектаров расположено 49 объектов культурного наследия. Крупнейший в стране выставочный комплекс реконструируют с 2014 года. Сейчас работы ведутся почти в 40 зданиях и сооружениях, завершить реконструкцию планируют в 2020 году.

Сегодня линиях московского метро курсируют 16 тематических составов. Поезд "ВДНХ - 80 лет" стал 10 по счету, запущенным в 2019 году. В среднем именной поезд ходит по линии полгода, и за это время его видят около 3 млн человек.

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