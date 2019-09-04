Собянин открыл в Новой Москве дорогу от Калужского шоссе до Яковлево

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую дорогу в ТиНАО от Калужского шоссе до Яковлево, которая является первым участком новой поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе.

"Сегодня открываем первый участок новой автодороги, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе", - сказал мэр.

По его словам, эта дорога - часть большого проекта, в рамках которого помимо соединения двух шоссе появится связка между новым метро, которое придет в Троицк, и Московским центральным диаметром "Нахабино-Подольск" (станция "Остафьево", которая откроется в этом году).

Как сообщается в материалах мэрии, работы по реконструкции существующей улицы Власьевская и строительство ее продолжения до Яковлево были начаты в апреле 2018 года. В рамках проекта было построено 5,5 км дорог, а также съезды к населенным пунктам Яковлево, Пыхчево, Поливаново и Черепово, СНТ "Лесное-Ватутинки" и "Таксатор", ПКУН "Ватутинки". Дорога имеет по две полосы движения в каждом направлении.

Для комфорта жителей вдоль новой дороги установлены шумозащитные экраны протяженностью 3,3 км, четыре светофора и девять автобусных остановок, отмечается в материалах. Выполнены работы по переустройству 161,1 км инженерных коммуникаций и благоустройству прилегающей территории, включая устройство 43,8 га газонов, высадку 910 деревьев и более 30 тыс. кустарников.

Открытие дороги позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Яковлево, Черепово, Десеновское и прилегающих СНТ, в том числе за счет организации новых маршрутов общественного транспорта; обеспечить подъезд к станциям "Ватутинки" и "Троицк" будущей Коммунарской линии метро; в перспективе - создать новую поперечную связь между Калужским, Варшавским и Симферопольским шоссе (через Обводную дорогу), в том числе для подвоза пассажиров из Троицка и Десеновского к остановочным пунктам МЦД-2 "Остафьево" и "Щербинка".