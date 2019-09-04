На МКАД установят более 17 тыс. умных фонарей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. АО "Объединенная энергетическая компания" установит более 17 тыс. приборов контроля горения светильников на МКАД и вылетных магистралях Москвы в 2019 году. Умные светильники будут передавать сигнал по сети о состоянии прибора на базовую станцию, сообщила в среду пресс-служба энергетической компании.

"АО "Объединенная энергетическая компания" планирует установить инновационные приборы контроля горения светильников на МКАД и вылетных магистралях Москвы в 2019 году. В ходе реализации проекта на существующие светильники предполагается установка более 17 тыс. приборов контроля горения. Данные приборы позволят осуществлять мониторинг параметров работоспособности ламп осветительных приборов, наличие напряжения, горение (негорение) лампы, а также передачу данных по сети LPWan. Реализация данной программы позволит повысить безопасность городской среды, качество и надежность функционирования наружного освещения города Москвы", - говорится в сообщении.

Также сотрудники компании установят 7 тыс. беспроводных идентификаторов (RFID-меток), которые будут производить инвентаризацию и учет имущества, а также повысят качество эксплуатации установок наружного освещения.

"Приборы контроля горения представляют собой небольшие платы, передающие сигнал со светильника на базовую станцию. Со станции по волоконно-оптической линии сигнал будет доходить до Центра управления сетями. Диспетчер сможет увидеть, горит или не горит фонарь. В настоящее время наружное освещение включается и выключается в соответствии с утвержденным графиком", - приводятся в сообщении слова заместителя технического директора по наружному освещению и архитектурно-художественной подсветке Андрея Лаврова.

АО "ОЭК" создано в 2004 году. С момента создания и до мая 2011 года осуществляло владение электросетевым имуществом, передаваемое Москвой в уставной капитал компании. В настоящее время компания самостоятельно реконструирует и развивает принадлежащие городу электросети, эксплуатирует существующие, обеспечивает проектирование и строительство новых электрических сетей. Одним из основных видов деятельности является технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям. Кроме того, АО "ОЭК" обеспечивает порядка 20% транспорта электроэнергии Москвы.